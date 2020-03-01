Майки Гарсия победил Варгаса и одержал первую победу в полусреднем весе

Мексиканский боксер полусреднего веса Майки Гарсия (40-1, 30 КО) одержал свою первую победу в новом для себя дивизионе. После поражения от Эррола Спенса (26-0, 21 КО) в прошлом году он вернулся на ринг и единогласным решением судей одолел Джесси Варгаса (29-3-2, 11 КО).

Бой начался с удачных действий как раз американца, тот больше работал джебом, хорошо двигался, выбрасывал и попадал гораздо больше своего соперника. Однако кардинально ситуацию изменила пятая трех минутка, когда Гарсии удалось мощно попасть в своего соперника и отправить того на канвас ринга. Варгас конечно же поднялся, но с того момента Майки начал свой победный путь и до последнего раунда имел преимущество над своим оппонентом.

В итоге судьи вынесли такой вердикт: 114-113; 116-111; 116-111 в пользу Гарсии.