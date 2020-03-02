Отец Фьюри: Уайлдер, забудь о Тайсоне, ты можешь оказаться в больнице

Отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри советует экс-чемпиону мира Деонтею Уайлдеру отказаться от третьего боя с его сыном.

"Я не могу винить Уайлдера в его желании провести третий бой. Все дело в деньгах. Но я не знаю, что он собирается делать с Тайсоном, так как мой сын становится только лучше.

Уайлдеру надо сказать членам своей команды, чтобы они начали шевелить мозгами. Забудь о Тайсоне Фьюри. Он слишком хорош для тебя. Он доказал это. Ты не смог победить его, когда он сбросил с десяток камней. Тайсон поднялся после лучших твоих ударов. Этого было достаточно, чтобы сказать тебе, что не должно быть никакого третьего боя.

Возьми на прицел Энтони Джошуа. В дивизионе есть другие люди, которых ты можешь уничтожить, сконцентрируйся на них. Тайсон слишком умный, он становится только мощнее.

Выходи на Джошуа и, возможно, ты заберешь у него пояса. Если ты свяжешься с моим сыном, можешь оказаться только в одном месте – в больнице, надолго. Так что забудь об этом поединке. Деонтей Уайлдер – невероятный боец, но Тайсон – номер один, Деонтей – определенно номер два", – сказал Джон.