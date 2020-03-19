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Мейвезер может отказаться от возобновления карьеры

Бокс
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Легендарный американец переживает тяжелые времена.

Мейвезер может отказаться от возобновления карьеры
Новина українською

Флойд Мейвезер на 2020 года запланировал камбэк на профессиональный ринг, а его потенциальными соперниками назывались звезды UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Теперь же TMZ Sports сообщает, что возвращение Мейвезера в этом году, вероятней всего, не состоится. Непобедимый американец пересмотрел свои планы после потери матери его детей Джози Харрис, а также дяди и тренера Роджера Мейвезера. Также на решение Флойда повлияла пандемия коронавируса, ставшая причиной приостановки крупнейших соревнований во всем мире.

Американские СМИ отмечают, что большим ударом для Мейвезера стала и смерть звезды НБА Коби Брайанта, который в конце января вместе с дочерью разбился на вертолете.

Флойд Мейвезер последний официальный бой на профи-ринге провел в 2017 году, техническим нокаутом победив бойца UFC Конора Макгрегора.

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В статье: Флойд Мейвезер
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