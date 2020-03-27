Американский супертяж подхватил коронавирус

Боксер промоутерской компании Premier Boxing Champions подтвердил – департамент здравоохранения штата Пенсильвании сообщил ему, что у него обнаружен коронавирус.

"Все началось с того, что сильно болело горло. Но я ничего такого не заподозрил. А в субботу все резко изменилось. Ощущение такое, словно меня сбил грузовик. Очень странные симптомы. Все тело болело. Температура поднялась до 39,3.

Сегодня чувствуешь себя нормально, а завтра лежишь как труп. В общем, не забывайте обо мне и моих родственниках в своих молитвах. Всем спасибо!", - говорит Кауффман.

Трэвис Кауффман в последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года – американец досрочно проиграл Луису Ортису и начал задумываться о завершении карьеры.