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Американский супертяж подхватил коронавирус
Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) сдал положительный тест.
Боксер промоутерской компании Premier Boxing Champions подтвердил – департамент здравоохранения штата Пенсильвании сообщил ему, что у него обнаружен коронавирус.
"Все началось с того, что сильно болело горло. Но я ничего такого не заподозрил. А в субботу все резко изменилось. Ощущение такое, словно меня сбил грузовик. Очень странные симптомы. Все тело болело. Температура поднялась до 39,3.
Сегодня чувствуешь себя нормально, а завтра лежишь как труп. В общем, не забывайте обо мне и моих родственниках в своих молитвах. Всем спасибо!", - говорит Кауффман.
Трэвис Кауффман в последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года – американец досрочно проиграл Луису Ортису и начал задумываться о завершении карьеры.