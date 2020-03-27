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Боб Арум: Нахожусь на самоизоляции уже вторую неделю
Промоутер вместе с женой остается дома
Глава Top Rank Боб Арум признался, что находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфецкии.
"Мне 88 лет, я повидал всякое. Нахожусь на самоизоляции уже вторую неделю. Жена тоже.
Это ситуация показывает мне, что я грамотно поступил, решив не уходить на пенсию. Я через многое прошел, но никогда не видел подобных вещей.
Закончится ли это положительным исходом? Хотелось бы в это верить, но я не знаю", – сказал Арум.
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Источник:ua.tribuna
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