Боб Арум: Нахожусь на самоизоляции уже вторую неделю

Глава Top Rank Боб Арум признался, что находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфецкии.

"Мне 88 лет, я повидал всякое. Нахожусь на самоизоляции уже вторую неделю. Жена тоже.

Это ситуация показывает мне, что я грамотно поступил, решив не уходить на пенсию. Я через многое прошел, но никогда не видел подобных вещей.

Закончится ли это положительным исходом? Хотелось бы в это верить, но я не знаю", – сказал Арум.