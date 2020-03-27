Бывший абсолютный чемпион мира: Коронавирус был создан человеком

Бывший абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мыслями о пандемии коронавируса. Американец убеждён, что ранее неведомая форма заболевания была создана человеком.

"История всегда повторяется. Эту болезнь создали люди. Мы были атакованы. Уверен, вирус был создан человеком, его создали сумасшедшие учёные, которых мы видим в фильмах. Мы должны объединиться, как это было 11 сентября. Наша страна сильна, она слишком сильна, чтобы с ней справился такой вирус", — приводит слова американца RingTV.

Напомним, что США — одна из самых пострадавших стран от пандемии коронавируса. Вчера, 26 марта, страна официально вышла на первое место по числу заражённых. На сегодняшний день в США зарегистрировано более 85 тысяч случаев инфицирования, более 1300 из них стали смертельными.