Официально. Бой Усик – Чисора 23 мая не состоится

Промоутерская компания Matchroom Boxing на официальном уровне сообщила, что Британский совет по контролю за боксом в связи с распространением пандемии коронавируса отменил все боксерские события, запланированные в мае.

23 мая на арене О2 бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) должен был провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Также отложен на неопределенный срок еще один громкий бой в супертяжелом весе между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным. Этот поединок должен был состояться 2 мая в Манчестере.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что следующий бой чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа из-за коронавируса перенесен с июня на 25 июля. Исходя из этой информации, можно предположить, что Усику и Чисоре придется подождать своей очереди до августа.