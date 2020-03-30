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Официально. Бой Усик – Чисора 23 мая не состоится
Новая дата поединка пока неизвестна.
Промоутерская компания Matchroom Boxing на официальном уровне сообщила, что Британский совет по контролю за боксом в связи с распространением пандемии коронавируса отменил все боксерские события, запланированные в мае.
23 мая на арене О2 бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) должен был провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
Также отложен на неопределенный срок еще один громкий бой в супертяжелом весе между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным. Этот поединок должен был состояться 2 мая в Манчестере.
ℹ️ Schedule Update#WhytePovetkin #SelbyKambososJr #UsykChisora pic.twitter.com/hU2iwXeMfD— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 30, 2020
Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что следующий бой чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа из-за коронавируса перенесен с июня на 25 июля. Исходя из этой информации, можно предположить, что Усику и Чисоре придется подождать своей очереди до августа.