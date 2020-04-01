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Бой Постол – Рамирес снова перенесен

Бокс
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Коронавирус разрушает планы промоутеров и боксеров.

Бой Постол – Рамирес снова перенесен
Новина українською

Чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (25-0, 17 КО) 9 мая во Фресно из-за пандемии COVID-19 не сможет подраться с обязательным претендентом из Украины Виктором Постолом (31-2, 12 КО). Об этом сообщил босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

"Это просто ужасно для Хосе Карлоса и Виктора. Они дважды начинали тренировочный лагерь, а их схватку дважды пришлось отменить. Но эти парни реальные профессионалы. И когда все это закончится, они подарят болельщикам во Фресно просто невероятный перформанс. Бой состоится. Главное – чтобы ничто не угрожало безопасности спортсменов и болельщиков", - сказал Арум.

Изначально Рамирес и Постол должны были подраться 1 февраля в Китае, но вспышка коронавируса привела к отмене поединка. Бой перенесли в США, однако теперь пандемия захватила и эту страну.

Виктор Постол не дрался с апреля 2019 года. У Хосе Рамиреса перерыв не такой значительный – свой последний бой американский чемпион провел в конце июля прошлого года.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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Источник:
Vringe.com
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