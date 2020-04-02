Экс-чемпион мира из России: Если Чисора попадет, то прихватит Усика

Ориентировочно в июле Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Этот поединок станет для украинца вторым с момента перехода в супертяжелый вес.

"Наверное, больше склоняюсь в сторону Александра в поединке с Дереком. Но Чисора может махнуть. Это парень с ударом. Если попадет, то думаю, что прихватит.

Но Александр должен справляться. Он стоит в топе везде, в том числе в супертяжелом весе.

Усик – один из самых мощных и титулованных новичков в супертяжелом весе. Но это будет реально интересный бой. Дерек не отпустит и не простит, там теплой ванны не будет", - сказал Дрозд в интервью для YouTube-канала USACHEV TV.