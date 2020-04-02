  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира из России: Если Чисора попадет, то прихватит Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира из России: Если Чисора попадет, то прихватит Усика

Бокс
(1 голосов)

Григорий Дрозд высказался о громком бое в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира из России: Если Чисора попадет, то прихватит Усика
Новина українською

Ориентировочно в июле Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Этот поединок станет для украинца вторым с момента перехода в супертяжелый вес.

"Наверное, больше склоняюсь в сторону Александра в поединке с Дереком. Но Чисора может махнуть. Это парень с ударом. Если попадет, то думаю, что прихватит.

Но Александр должен справляться. Он стоит в топе везде, в том числе в супертяжелом весе.

Усик – один из самых мощных и титулованных новичков в супертяжелом весе. Но это будет реально интересный бой. Дерек не отпустит и не простит, там теплой ванны не будет", - сказал Дрозд в интервью для YouTube-канала USACHEV TV.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...