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Официально. Бой Джошуа - Пулев перенесен

Бокс
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Новая дата поединка неизвестна

Официально. Бой Джошуа - Пулев перенесен
Новина українською

Пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на официальной странице в "Инстаграме" подтвердила перенос поединка чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом.

Ожидалось, что схватка состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". Но из-за пандемии коронавируса бой отложен.

Отметим, что это уже не первый бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым отменяют. Они должны были встретиться ещё в 2018 году. Тогда болгарин получил травму, что и помешало ему выступить.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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