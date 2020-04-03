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Официально. Бой Джошуа - Пулев перенесен
Новая дата поединка неизвестна
Пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на официальной странице в "Инстаграме" подтвердила перенос поединка чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом.
Ожидалось, что схватка состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". Но из-за пандемии коронавируса бой отложен.
Отметим, что это уже не первый бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым отменяют. Они должны были встретиться ещё в 2018 году. Тогда болгарин получил травму, что и помешало ему выступить.