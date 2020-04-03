Официально. Бой Джошуа - Пулев перенесен

Пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на официальной странице в "Инстаграме" подтвердила перенос поединка чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом.

Ожидалось, что схватка состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". Но из-за пандемии коронавируса бой отложен.

Отметим, что это уже не первый бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым отменяют. Они должны были встретиться ещё в 2018 году. Тогда болгарин получил травму, что и помешало ему выступить.