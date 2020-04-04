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Александр Красюк: Если все сложится, то мы выйдем на дату и место уже в июле

Бокс
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Комментарий специалиста

Александр Красюк: Если все сложится, то мы выйдем на дату и место уже в июле
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о подробностях переноса боя своего подопечного против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) и объявил возможное время их боя. Его слова цитирует VideoBoxing:

"Дата конкретная только только на бумаге. 23 мая также была конкретная дата с конкретным местом, с конкретным соперником. Даже пресс-конференцию провели. Мы, к сожалению, не имеем возможности заглянуть в будущее и у нас нет соответствующего инструментария, чтобы на это будущее повлиять. Поэтому мы стараемся построить некоторые планы для того, чтобы быть готовыми к новой конъюнктуре. Но если ситуация не будет меняться и карантин продлится, то дата будет отходить все глубже и глубже. Мы говорили о том, что предварительно это должен быть месяц июль.

Если все сложится, то мы выйдем на дату, на место уже в июле. Поскольку возникнет сумасшедшая востребованность к виду спорта. Многие люди просто соскучатся по этим мероприятиям" - сказал он.

Напомним, что ранее Красюк сыграл известную мелодию на фортепиано.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк Дерек Чисора
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