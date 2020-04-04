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Тедди Атлас: Я люблю Ломаченко, но он становится медленнее, это стало заметно в последнее время

Бокс
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Неожиданное заявление тренера

Тедди Атлас: Я люблю Ломаченко, но он становится медленнее, это стало заметно в последнее время
UA-Футбол
Новина українською

Тренер украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) Тедди Атлас рассказал о своих впечатлениях от чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует thefightwta:

"Ломаченко становится медленнее. Я люблю его. Но думаю, что в последнее время это начало проявляться. Он мне нравится. Я поставил его в топ-10 после дебютного поединка. Хотя на меня тогда смотрели, как на сумасшедшего. Но я верю в то, во что я верю.

Пока это не проявляется очень сильно, но немного уже заметно. С успехом, которого он достиг, после 400 поединков в любителях, он был на высоком уровне очень долго. Он заставил свое тело пройти много. Да, он все еще доминирует в своих поединках. Но часы тикают. Время идет вперед, оно не останавливается ни для кого. Ты не робот" - сказав Атлас.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о своих мыслях по поводу промоутеров.

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В статье: Василий Ломаченко Тедди Атлас
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