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Шеннон Бриггс подписал контракт с Bare Knuckle Fighting Championship
И вскоре, проведет первый бой
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс изъявил желание выступить в Bare Knuckle Fighting Championship.
"Кого вы бы хотели видеть моим соперником в бою на голых кулаках? Я имею в виду кто-то хочет увидеть выбитые зубы?", – написал Бриггс в Instagram.
Отметим, что долгое время Бриггс планировал подписать с ними контракт и наконец-то это произошло.
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