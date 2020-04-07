Шеннон Бриггс подписал контракт с Bare Knuckle Fighting Championship

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс изъявил желание выступить в Bare Knuckle Fighting Championship.

"Кого вы бы хотели видеть моим соперником в бою на голых кулаках? Я имею в виду кто-то хочет увидеть выбитые зубы?", – написал Бриггс в Instagram.

Отметим, что долгое время Бриггс планировал подписать с ними контракт и наконец-то это произошло.