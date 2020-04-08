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Поветкин хочет провести реванш с Кличко
Также, витязь не против выйти в ринг с Джошуа
Супертяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) заявил, что хотел бы провести реванш против украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО).
"Пока нет желания бросить бокс. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. Если говорить, с кем больше хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко. Но я не оставляю надежд, что и с Джошуа еще встречусь.
Однако мой самый сложный бой в карьере – с Марко Хуком".
Первый бой Кличко и Поветкина прошел в 2013 году и Владимир победил единогласным решением судей.
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Источник:XSport.ua
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