Поветкин хочет провести реванш с Кличко

Супертяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) заявил, что хотел бы провести реванш против украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО).

"Пока нет желания бросить бокс. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. Если говорить, с кем больше хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко. Но я не оставляю надежд, что и с Джошуа еще встречусь.

Однако мой самый сложный бой в карьере – с Марко Хуком".

Первый бой Кличко и Поветкина прошел в 2013 году и Владимир победил единогласным решением судей.