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Усик: Не хочу переезжать в США, потому что я украинец

Бокс
(1 голосов)

Александр не горит желанием покидать родную страну

Усик: Не хочу переезжать в США, потому что я украинец
Новина українською

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не переезжает жить в США или Великобританию.

"Мне и здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там – чужак. Везде, куда я поеду – я чужак.

Допустим, приезжаю боксировать в Америку – я иммигрант. Да, они за меня болеют, да, они меня поддерживают и хлопают. Но они мне хлопают как приезжему, а не как своему резиденту.

У меня в паспорте написано "украинец". Где я родился? В Украине", – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
09.04.2020 в 23:12
Згинь нечистый.... Тупой ватник будет учить нас украинцев ??? Пусть своих мокшей наставляет...
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