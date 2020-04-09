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Усик: Не хочу переезжать в США, потому что я украинец
Александр не горит желанием покидать родную страну
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не переезжает жить в США или Великобританию.
"Мне и здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там – чужак. Везде, куда я поеду – я чужак.
Допустим, приезжаю боксировать в Америку – я иммигрант. Да, они за меня болеют, да, они меня поддерживают и хлопают. Но они мне хлопают как приезжему, а не как своему резиденту.
У меня в паспорте написано "украинец". Где я родился? В Украине", – сказал Усик.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
09.04.2020 в 23:12
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