Усик: Не хочу переезжать в США, потому что я украинец

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не переезжает жить в США или Великобританию.

"Мне и здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там – чужак. Везде, куда я поеду – я чужак.

Допустим, приезжаю боксировать в Америку – я иммигрант. Да, они за меня болеют, да, они меня поддерживают и хлопают. Но они мне хлопают как приезжему, а не как своему резиденту.

У меня в паспорте написано "украинец". Где я родился? В Украине", – сказал Усик.