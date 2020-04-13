Кличко и Льюис попали в рейтинг реваншей, которые не состоялись

Портал Boxing247.com составил список боксерских реваншей, которые так и не состоялись.

В супертяжелом весе представлены два мегафайта – между Джеймсом Бастером Дугласом и Майком Тайсоном, а также между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом.

Льюис и Кличко впервые подрались в 2003-м году. Украинец вел на судейских записках, однако из-за тяжелого рассечения брови медики не позволили ему продолжить бой. Льюис выиграл техническим нокаутом, а затем отказался от реванша и завершил карьеру.

Победил бы Льюис Кличко без помощи рассечения, или Виталий начал бы свое правление годом раньше, если бы эти двое встретились», - спрашивает журналист Джеймс Слэйтер.