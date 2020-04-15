  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум: Нам интересен бой Ломаченко – Дэвис
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум: Нам интересен бой Ломаченко – Дэвис

Бокс
(1 голосов)

Промоутер украинца готов сесть за переговоры.

Арум: Нам интересен бой Ломаченко – Дэвис
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в следующем бою подерется с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

В случае победы украинца в Top Rank готовы начать переговоры с Флойдом Мейвезером по поединку Ломаченко с Жервонтой Дэвисом (23-0, 22 KO).

"Эти вопросы не ко мне, а к его промоутеру Флойду Мэйвезеру. Он знает, что как только захочет сделать бой Дэвиса против победителя противостояния Ломаченко-Лопес, мы сразу же сядем и все решим.

Нужны только его желание и один звонок нам. Нам это интересно, ведь у Дэвиса невероятная поддержка в определенных кругах в США", - заявил глава Top Rank Боб Арум.

Также Арум отметил, что предпочитает вывести Василия Ломаченко на бой не с Дэвином Хэйни, а Райаном Гарсией, поскольку американца больше знают в США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Жервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...