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Усик готов драться с Джошуа уже в следующем бою
Александру Усику (17-0, 13 КО) не нужно адаптироваться к хэвивейту.
На бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Усик претендует по линии WBO.
"Нужно ли мне провести больше боев? Нет, не нужно. Несколько лет назад с «Атаманами» я дрался с парнями весом 110 или 120 кг.
Вес и габариты не имеют значения. Я готов драться с Джошуа даже сейчас.
Мы выбрали путь, что следующим соперником станет Чисора, но затем я бы очень хотел встретиться с Джошуа. И это произойдет", - сказал Усик в интервью Przegląd Sportowy.
Бой Александра Усика с Дереком Чисорой должен состояться в июле в Лондоне на арене О2.