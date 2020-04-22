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Усик готов драться с Джошуа уже в следующем бою

Бокс
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Александру Усику (17-0, 13 КО) не нужно адаптироваться к хэвивейту.

Усик готов драться с Джошуа уже в следующем бою
Новина українською

На бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Усик претендует по линии WBO.

"Нужно ли мне провести больше боев? Нет, не нужно. Несколько лет назад с «Атаманами» я дрался с парнями весом 110 или 120 кг.

Вес и габариты не имеют значения. Я готов драться с Джошуа даже сейчас.

Мы выбрали путь, что следующим соперником станет Чисора, но затем я бы очень хотел встретиться с Джошуа. И это произойдет", - сказал Усик в интервью Przegląd Sportowy.

Бой Александра Усика с Дереком Чисорой должен состояться в июле в Лондоне на арене О2.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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