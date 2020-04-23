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Российский боксер вспомнил, как 29 лет назад побил Кличко. "Он был проходным соперником"
Воспоминания Олега Маскаева.
С Виталием Кличко Маскаев пересекся на чемпионате Вооруженных сил СССР в 1991 году.
"Я был в ударе и хорошо чувствовал себя морально. Для меня в то время Кличко был никто. Уже потом Виталий начал выигрывать и подниматься. А в то время он был проходным соперником.
Я прошел его в первом раунде. Помню, что два раза попал по нему, сбил его с ног. Даже рефери Кокошкин не считал.
Тренер Кличко просто полотенце выбросил. Он понял, что ему там делать со мной нечего. Поэтому бой и остановили.
Виталий говорит, что сломал руку. Как он мог сломать руку, если ни разу не нанес удар? Из угла в угол летал, а потом два раза подсел на задницу", - рассказал Маскаев.
Олег Маскаев на профи-ринге с 2006 по 2008 года владел титулом WBC в супертяжелом весе. Россиянин мог подраться с Виталием Кличко, но перед камбэком украинца проиграл титул в бою с Сэмом Питером.