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Российский боксер вспомнил, как 29 лет назад побил Кличко. "Он был проходным соперником"

Бокс
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Воспоминания Олега Маскаева.

Российский боксер вспомнил, как 29 лет назад побил Кличко. "Он был проходным соперником"
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С Виталием Кличко Маскаев пересекся на чемпионате Вооруженных сил СССР в 1991 году.

"Я был в ударе и хорошо чувствовал себя морально. Для меня в то время Кличко был никто. Уже потом Виталий начал выигрывать и подниматься. А в то время он был проходным соперником.

Я прошел его в первом раунде. Помню, что два раза попал по нему, сбил его с ног. Даже рефери Кокошкин не считал.

Тренер Кличко просто полотенце выбросил. Он понял, что ему там делать со мной нечего. Поэтому бой и остановили.

Виталий говорит, что сломал руку. Как он мог сломать руку, если ни разу не нанес удар? Из угла в угол летал, а потом два раза подсел на задницу", - рассказал Маскаев.

Олег Маскаев на профи-ринге с 2006 по 2008 года владел титулом WBC в супертяжелом весе. Россиянин мог подраться с Виталием Кличко, но перед камбэком украинца проиграл титул в бою с Сэмом Питером.

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В статье: Виталий Кличко Олег Маскаев
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