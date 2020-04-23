Российский боксер вспомнил, как 29 лет назад побил Кличко. "Он был проходным соперником"

С Виталием Кличко Маскаев пересекся на чемпионате Вооруженных сил СССР в 1991 году.

"Я был в ударе и хорошо чувствовал себя морально. Для меня в то время Кличко был никто. Уже потом Виталий начал выигрывать и подниматься. А в то время он был проходным соперником.

Я прошел его в первом раунде. Помню, что два раза попал по нему, сбил его с ног. Даже рефери Кокошкин не считал.

Тренер Кличко просто полотенце выбросил. Он понял, что ему там делать со мной нечего. Поэтому бой и остановили.

Виталий говорит, что сломал руку. Как он мог сломать руку, если ни разу не нанес удар? Из угла в угол летал, а потом два раза подсел на задницу", - рассказал Маскаев.

Олег Маскаев на профи-ринге с 2006 по 2008 года владел титулом WBC в супертяжелом весе. Россиянин мог подраться с Виталием Кличко, но перед камбэком украинца проиграл титул в бою с Сэмом Питером.