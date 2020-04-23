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Хэйни: Я не расист. Мой любимый боксер - Канело Альварес

Бокс
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Американский боец в интервью The Ring прокомментировал обвинения в расизме

Хэйни: Я не расист. Мой любимый боксер - Канело Альварес
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"Такая реакция меня удивила. Самое интересное здесь то, что мой любимый боксер - Канело Альварес, и он мексиканец. Посмотрите одно из моих последних сообщений в Twitter: я там писал, что Наоя Иноуэ - один из лучших.

Люди, которые меня знают, понимают, что я абсолютно не склонен к расизму. Но я всегда знал, что в социальных сетях любят раскручивать подобные вещи. В детстве я мечтал стать известным боксером, и тогда я даже подумать не мог, что когда-либо столкнусь с подобными вещами", - сказал Девин Хэйни.

Напомним, чемпиона WBC в легком весе обвинили в расизме после его высказывания в отношении Василия Ломаченко, заявив, что "никогда не проиграет белому парню".

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В статье: Девин Хэйни
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