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Тайсон может провести бой с 51-летним экс-чемпионом из России
Назревает битва двух ветеранов.
Майк Тайсон недавно сообщил о готовности вернуться на ринг ради серии благотворительных боев.
У "Железного Майка" уже есть один потенциальный соперник. Речь о бывшем чемпионе WBC Олеге Маскаеве, в котором также проснулась ностальгия по боксу.
"Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас", - заявил Маскаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Что интересно, Тайсон и Маскаев могли подраться в 2003-м году, однако бой сорвался на стадии организации.
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005-м году, Олег Маскаев в последний раз выходил на ринг 7 лет назад.