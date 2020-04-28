Тайсон может провести бой с 51-летним экс-чемпионом из России

Майк Тайсон недавно сообщил о готовности вернуться на ринг ради серии благотворительных боев.

У "Железного Майка" уже есть один потенциальный соперник. Речь о бывшем чемпионе WBC Олеге Маскаеве, в котором также проснулась ностальгия по боксу.

"Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас", - заявил Маскаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Что интересно, Тайсон и Маскаев могли подраться в 2003-м году, однако бой сорвался на стадии организации.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005-м году, Олег Маскаев в последний раз выходил на ринг 7 лет назад.