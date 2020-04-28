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Тайсон может провести бой с 51-летним экс-чемпионом из России

Бокс
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Назревает битва двух ветеранов.

Тайсон может провести бой с 51-летним экс-чемпионом из России
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Майк Тайсон недавно сообщил о готовности вернуться на ринг ради серии благотворительных боев.

У "Железного Майка" уже есть один потенциальный соперник. Речь о бывшем чемпионе WBC Олеге Маскаеве, в котором также проснулась ностальгия по боксу.

"Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас", - заявил Маскаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Что интересно, Тайсон и Маскаев могли подраться в 2003-м году, однако бой сорвался на стадии организации.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005-м году, Олег Маскаев в последний раз выходил на ринг 7 лет назад.

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В статье: Майк Тайсон Олег Маскаев
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Источник:
СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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