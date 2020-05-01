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Хирн: Сейчас мы обсуждаем только место проведения боя Джошуа – Фьюри

Бокс
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Дата проведения станет известна позже

Хирн: Сейчас мы обсуждаем только место проведения боя Джошуа – Фьюри
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о старте переговоров об объединительном поединке между командами Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Мы ведем диалог с компанией MTK по поводу места проведения боя. На данный момент все сосредоточены прежде всего на контрактных обстоятельствах.

Мы с MTK ведем только предварительные переговоры. Ряд территорий предлагает устроить этот поединок у себя.

Сейчас мы обсуждаем только место проведения боя Джошуа – Фьюри. Мы даже не знаем, когда проведем этот бой.

Мы готовы обсудить возможность проведения данного поединка в этом году. Возможно, этот бой даже будет следующим. Но пока больше шансов на то, что большие деньги придут в 2021. Мы не знаем, сможем ли проводить боксерские вечера со зрителями в ноябре или декабре", – сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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