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Тайсону предложили провести бой с обидчиком Джошуа
Безумная идея экс-чемпиона мира из Мексики.
Хорхе Арсе обратился к стриминговому сервису DAZN с предложением на День независимости Мексики (15 сентября) устроить в стране грандиозный вечер бокса, а часть заработка перечислить благотворительным фондам для поддержки тех людей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса.
41-летний Арсе готов сам выйти на ринг против 58-летнего Хулио Сесара Чавеса, а главным боем вечера мексиканец предлагает организовать поединок между легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном и Энди Руисом, который в июне прошлого года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и до декабря удерживал в своих руках титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Также Арсе предложил DAZN вернуть на ринг еще двух знаковых боксеров минувших дней – Эрика Моралеса и Хуана Мануэля Маркеса.
Учитывая возраст потенциальных участников вечера бокса, Хорхе Арсе предлагает провести бои в 5-раундовом формате.
Ранее Майк Тайсон заявил о готовности провести несколько благотворительных боев.