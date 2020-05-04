  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсону предложили провести бой с обидчиком Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсону предложили провести бой с обидчиком Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Безумная идея экс-чемпиона мира из Мексики.

Тайсону предложили провести бой с обидчиком Джошуа
Новина українською

Хорхе Арсе обратился к стриминговому сервису DAZN с предложением на День независимости Мексики (15 сентября) устроить в стране грандиозный вечер бокса, а часть заработка перечислить благотворительным фондам для поддержки тех людей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса.

41-летний Арсе готов сам выйти на ринг против 58-летнего Хулио Сесара Чавеса, а главным боем вечера мексиканец предлагает организовать поединок между легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном и Энди Руисом, который в июне прошлого года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и до декабря удерживал в своих руках титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Также Арсе предложил DAZN вернуть на ринг еще двух знаковых боксеров минувших дней – Эрика Моралеса и Хуана Мануэля Маркеса.

Учитывая возраст потенциальных участников вечера бокса, Хорхе Арсе предлагает провести бои в 5-раундовом формате.

Ранее Майк Тайсон заявил о готовности провести несколько благотворительных боев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...