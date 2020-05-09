Назревает конфликт: Украинский борец Грицай вызвал на бой Александра Усика

Малоизвестный украинский борец Богдан Грицай раскритиковал своего соотечественника, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и Олимпийского чемпиона Александра Усика (17-0, 13 КО) из-за политических взглядов. Он вызвал боксера на бой.

"Я не знаю, Усик, к чему готовят тебя твои кураторы. Ты на камеру рассказывал о благословении митрополита бить морду народным депутатам Верховной Рады. Если государство не отреагировало на массовое заражение украинцев церковью этого митрополита, то государство не сможет защитить принципы парламентаризма? Чего ждешь, когда бить будешь? Чьего благословения ты ждешь, ФСБ?

Я именно тот, кого ты вызвал на бой, и я принимаю вызов. На бой без правил, как ты и говорил. И после этого боя ты поймешь, что даже для профессионального боксера бои без правил – непозволительны. И будет еще один урок, не только тебе, Александр, но и всем остальным подобным" - сказал он.

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