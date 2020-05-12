Ветеран АТО бросил вызов Усику и назвал его падлом

Глава управления по делам ветеранов войны и ветеран АТО Андрей Грачев на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост, в котором вызвал на бой Александра Усика:

Спустя некоторое время Грачев передумал и удалил пост.

Напомним, что Грачев является бывшим призером чемпионатов Украины по самбо и дзюдо.