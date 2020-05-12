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Ветеран АТО бросил вызов Усику и назвал его падлом

Бокс
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Но позже Грачев передумал

Ветеран АТО бросил вызов Усику и назвал его падлом
Новина українською

Глава управления по делам ветеранов войны и ветеран АТО Андрей Грачев на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост, в котором вызвал на бой Александра Усика:

Ветеран АТО бросил вызов Усику и назвал его падлом - изображение 1

Спустя некоторое время Грачев передумал и удалил пост.

Напомним, что Грачев является бывшим призером чемпионатов Украины по самбо и дзюдо.

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В статье: Александр Усик Александр Грачев
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Источник:
XSport.ua
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