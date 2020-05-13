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Грицай снова обратился к Усику: Запиши обращение к Путину или будет бой

Бокс
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Борец vs бокс: конфликт продолжается.

Грицай снова обратился к Усику: Запиши обращение к Путину или будет бой
Новина українською

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай в ответ на скандальное видео Александра Усика (17-0, 13 КО) с боем против вымышленного критика бросил вызов звездному боксеру по правилам ММА.

Накануне Усик заявил, что будет драться с критиками, но по правилам бокса. Грицай по-прежнему настаивает, что поединок должен пройти «на нейтральной территории».

Теперь же Грицай призвал Усика записать обращение к президенту России Владимиру Путину. В своем заявлении Богдан зачитал слова, которые он хочет услышать от экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе:

"Я, Александр Усик, из украинского Симферополя, обращаюсь к Владимиру Путину из Российской Федерации. Х…ло ты лысое! Я, Александр Усик, украинец, а не малорос или сепар. Я родился в Украине, в украинском Крыму. Ты меня не выгонишь из моей земли. Забирай из моего украинского Крыма свои войска…

Запиши обращение к Путину, и я тебя обниму, как украинец украинца. В противном случае я тебя тоже обниму – как борец боксера. В борцовской клетке", - сказал Грицай.

С полной версией обращения Богдана Грицая к Александру Усику можно ознакомиться ниже.

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В статье: Александр Усик Богдан Грицай
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