Грицай снова обратился к Усику: Запиши обращение к Путину или будет бой

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай в ответ на скандальное видео Александра Усика (17-0, 13 КО) с боем против вымышленного критика бросил вызов звездному боксеру по правилам ММА.

Накануне Усик заявил, что будет драться с критиками, но по правилам бокса. Грицай по-прежнему настаивает, что поединок должен пройти «на нейтральной территории».

Теперь же Грицай призвал Усика записать обращение к президенту России Владимиру Путину. В своем заявлении Богдан зачитал слова, которые он хочет услышать от экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе:

"Я, Александр Усик, из украинского Симферополя, обращаюсь к Владимиру Путину из Российской Федерации. Х…ло ты лысое! Я, Александр Усик, украинец, а не малорос или сепар. Я родился в Украине, в украинском Крыму. Ты меня не выгонишь из моей земли. Забирай из моего украинского Крыма свои войска…

Запиши обращение к Путину, и я тебя обниму, как украинец украинца. В противном случае я тебя тоже обниму – как борец боксера. В борцовской клетке", - сказал Грицай.

С полной версией обращения Богдана Грицая к Александру Усику можно ознакомиться ниже.