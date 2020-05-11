Усик готов драться с Грицаем, но только по правилам бокса

Богдан Грицай, украинский борец вольного стиля, накануне в ответ на скандальное видео Усика с боем против вымышленного критика вызвал Александра на бой по правилам ММА.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе готов выяснить отношения с Грицаем, но исключительно на своей территории. Принимать поединок по правилам смешанных единоборств Усик не хочет.

"Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого – и это идет разделение внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри.

Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам", - сказал Усик в Instagram.