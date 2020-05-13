Два украинских проспекта продолжат карьеру в США

Карен Чухаджян (16-1, 7 KO) и Зоравор Петросян (7-0, 3 KO) стали клиентами промоутерской компании Райана Роуча Fighter Locker, сообщает BoxingScene.

"Для меня большая честь представить в рядах команды Карена и Зоравора. Их обоих тренирует чемпион мира Вячеслав Сенченко. Добавить в свою команду таких опытных бойцов, особенно такого чемпиона, как Карен, - это мечта. Я с нетерпением жду их боев в США", - сказал Роуч.

Чухаджян в феврале текущего года в Калининграде побил россиянина Сергея Воробьева и завоевал титул WBA International в полусреднем весе.

Петросян выступает в суперлегкой весовой категории. Все семь боев профессиональной карьеры, которая стартовала в октябре 2018 года, 21-летний боксер провел в Киеве.