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Чемпион мира по плаванию советует Усику игнорировать Грицая

Бокс
(3 голосов)

Мнение Дениса Силантьева.

Чемпион мира по плаванию советует Усику игнорировать Грицая
Новина українською

Конфликт между Александром Усиком и борцом вольного стиля Богданом Грицаем разгорелся после того, как последний в ответ на видео боксера с поединком против вымышленного критика вызвал экс-чемпиона мира на бой в клетке без правил. Усик принял вызов, но согласился драться по правилам бокса.

"Я в этой ситуации на месте Усика, наверное, занимался бы своим делом и не то, чтобы не обращал внимания, но не давал бы ответ, не стал бы отвечать на выпады, которые есть. Тем более он сказал, что этих выпадов очень много, много людей, которые хотят вызвать его на бой. Моя позиция такая.

Я бы занимался своим делом, если я не нарушаю закон. Если то, что я хочу и то, что я считаю нужным находится в рамках допустимого, то мне без разницы, кто меня вызывает на бой.

Он профессионал своего дела и это недопустимо обращать внимание на выпады. Я думаю, их будет еще очень много и не один выпад. На всех не хватит ни сил, ни времени, а у него есть своя цель и к ней стоит идти", - сказал Силантьев, победитель чемпионатов мира и Европы по плаванию, а также призер Олимпийских игр.

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В статье: Александр Усик Денис Силантьев Богдан Грицай
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Источник:
Xsport.ua
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