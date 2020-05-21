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Эксперт: Тайсона хватит на 2-3 раунда

Бокс
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Звездный тренер Роберт Гарсия не верит в полноценный камбэк «Железного Майка».

Эксперт: Тайсона хватит на 2-3 раунда
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Майк Тайсон в 53 года решил возобновить карьеру на несколько выставочных боев, но теперь пошли слухи, что легендарный супертяж может провести полноценный бой с одним из действующих боксеров.

"Я видел ролик, в котором Майк работает на лапах. И что, после его просмотра люди на самом деле решили, что он может побить действующих чемпионов мира? Это точно не так.

Тайсона побьет сейчас не только боец уровня Энди Руиса, но даже кто-то типа Кристобаля Арреолы. А все почему? Да просто по той причине, что они, в отличие от Майка, молоды. Максимум Тайсона? Думаю, он бы смог провести 2-3 хороших раунда. После этого, предполагаю, он станет ходячей мишенью", - отметил Гарсия.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон может провести бой с Шенноном Бриггсом.

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В статье: Майк Тайсон Бокс
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Источник:
Vringe.com
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