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Бриггс объявил о бое с Тайсоном

Бокс
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Два ветерана якобы согласовали поединок.

Бриггс объявил о бое с Тайсоном
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс анонсировал бой с легендарным Майком Тайсоном, который ранее объявил о возобновлении карьеры на несколько благотворительных поединков.

"Только что говорил с Тайсоном. Все уже согласовано, мы сделаем бой. Это официально.

Подеремся с Тайсоном – за нас будут говорить наши кулаки", - приводит слова Бриггса Daily Mail.

Ранее Бриггс утверждал, что они с Тайсоном хотят организовать выставочный бой 2 на 2 против братьев Кличко, но никакого развития эта идея не получила.

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В статье: Шеннон Бриггс Майкл Тайсон
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