Бриггс объявил о бое с Тайсоном

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс анонсировал бой с легендарным Майком Тайсоном, который ранее объявил о возобновлении карьеры на несколько благотворительных поединков.

"Только что говорил с Тайсоном. Все уже согласовано, мы сделаем бой. Это официально.

Подеремся с Тайсоном – за нас будут говорить наши кулаки", - приводит слова Бриггса Daily Mail.

Ранее Бриггс утверждал, что они с Тайсоном хотят организовать выставочный бой 2 на 2 против братьев Кличко, но никакого развития эта идея не получила.