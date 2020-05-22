Майк Тайсон: Я открыт для каждого

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон заявил, что готов выйти на ринг с любым, кто пожелает бросить ему вызов. Напомним, недавно 53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе заявил о готовности вернуться в спорт ради участия в благотворительных поединках.

"Я хорошо выгляжу, демонстрирую своё обновлённое тело и получаю удовольствие. Всё возможно! Посмотрим, что получится. У меня есть большие надежды на будущее.

Такого не делал ещё никто, ни один спортсмен или актёр. Я хочу, чтобы каждый, кто хочет принять участие в этой благотворительности, пришёл и бросил мне вызов. Я открыт для каждого", — приводит слова Тайсона TMZ.