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Боб Арум: Сейчас мы уверены, что не проведем мегафайта ближайшее время
Комментарий специалиста
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о своем видении восстановления боксерских шоу и о сроках выхода из карантина. Его слова цитирует BoxingScene:
"Сейчас мы уверены в том, что не проведем мегафайта ближайшее время. Нельзя делать третий бой Уайлдера и Фьюри без зрителей. В данный момент мы, совместно с Элом Хэймон и PBC, активно работаем над тем, чтобы найти место для организации этого поединка на PPV. Возможно, он пройдет за рубежом.
Для меня неочевиден тот факт, что мы сможем организовать большие бои в этом году. Думаю, ближе к декабрю вы увидите ивент на 10 тысяч зрителей, но они будут размещены на семидесятитысячном арене. И это не боксерское событие. Дай Бог, если кто-то соберет хотя бы полторы тысячи человек" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о ближайших планах на будущее.
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