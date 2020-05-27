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Фьюри: Не буду драться в MMA, пока не проведу бой с Джошуа, Уайтом и Усиком

Бокс
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Цыганский король хочет уничтожить всех в своем дивизионе

Фьюри: Не буду драться в MMA, пока не проведу бой с Джошуа, Уайтом и Усиком
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Британский чемпион мира Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что в ближайшее время не будет драться с представителями ММА, так как у него достаточно высококласных оппонентов.

"Я должен все вычистить в боксе. Есть парочка парней из этой эры, которые должны быть побиты. Я должен опять подраться с Уайлдером. Я подерусь с Джошуа и Уайтом.

Я побью их всех. Есть те, которые поднимаются – Джо Джойс, Дюбуа и Тони Йока. Много свежего мяса. Есть еще даже Луис Ортис.

Также есть Эфе Аджагба, нигериец. Он достаточно хорош, большой и высокий ребенок. Филип Хргович, он также выглядит потрясающе. Александр Усик и Дерек Чисора. Слишком много хороших тяжей, которые должны быть побиты.

Пока есть они, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром и другими. Когда я закончу карьеру, тогда мы рассмотрим подобную возможность", – заявил Фьюри в интервью talkSPORT.

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В статье: Тайсон Фьюри
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