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Владимир Кличко выступил против расизма

Бокс
(1 голосов)

Легендарный украинский боксер высказался о ситуации в США.

Владимир Кличко выступил против расизма
Новина українською

Как известно, в Кливленде в результате жестоких действий полицейских умер афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала в США массовые протесты.

"Любовь может победить ненависть. Все мы одной расы. Мы – люди. У нас есть реальные проблемы, как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности.

Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация – это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям или вкладу в общество.

У меня была потрясающая возможность – встретиться с Мухаммедом Али. И я никогда не забуду, что говорил Эрни Террелл во время их боя, потому что Эрни не хотел называть его имя: «Как меня зовут?».

Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я – Джордж Флойд", - заявил Кличко-младший.

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В статье: расизм Владимир Кличко
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Источник:
Tribuna.com
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