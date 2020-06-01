Владимир Кличко выступил против расизма

Как известно, в Кливленде в результате жестоких действий полицейских умер афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала в США массовые протесты.

"Любовь может победить ненависть. Все мы одной расы. Мы – люди. У нас есть реальные проблемы, как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности.

Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация – это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям или вкладу в общество.

У меня была потрясающая возможность – встретиться с Мухаммедом Али. И я никогда не забуду, что говорил Эрни Террелл во время их боя, потому что Эрни не хотел называть его имя: «Как меня зовут?».

Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я – Джордж Флойд", - заявил Кличко-младший.