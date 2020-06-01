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Владимир Кличко выступил против расизма
Легендарный украинский боксер высказался о ситуации в США.
Как известно, в Кливленде в результате жестоких действий полицейских умер афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала в США массовые протесты.
"Любовь может победить ненависть. Все мы одной расы. Мы – люди. У нас есть реальные проблемы, как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности.
Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация – это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям или вкладу в общество.
У меня была потрясающая возможность – встретиться с Мухаммедом Али. И я никогда не забуду, что говорил Эрни Террелл во время их боя, потому что Эрни не хотел называть его имя: «Как меня зовут?».
Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я – Джордж Флойд", - заявил Кличко-младший.
#georgefloyd #humanrace #staysafe #protestresponsibly #sports #olympics #diversity #antiracism #weallareone pic.twitter.com/ml40ONTc5L— Klitschko (@Klitschko) May 31, 2020