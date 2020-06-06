  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: Мы будем говорить с боксерскими организациями, чтобы отказываться от обязательных претендентов, или откладывать с ними бои
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: Мы будем говорить с боксерскими организациями, чтобы отказываться от обязательных претендентов, или откладывать с ними бои

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Боб Арум: Мы будем говорить с боксерскими организациями, чтобы отказываться от обязательных претендентов, или откладывать с ними бои
UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании TOP Rank Боб Арум заявил, что настроен вести переговоры с боксерскими организациями об отказе от обязательных претендентов хотя бы на первый год после карантина. Его слова цитирует SkySports:

"Боксерские организации будут осведомлены, что обязательные защиты необходимо отложить на будущее, так как у боксеров как минимум в течение 3-х месяцев не было возможности драться. После этих 3-х месяцев поединки будут проходить без зрителей. Мы поговорим с боксерскими организациями, чтобы избавиться от обязательных претендентов или отложить бои с ними хотя бы на год.

Я устал от того, что моих ведущих бойцов заставляют проводить бессмысленные бои против обязательных претендентов. Я не собираюсь порицать имя Диллиан Уайта, однако тот факт, что он является обязательным претендентом, ничего для меня не значит.

Если бы он подрался с Фьюри в США, то получилось бы то же самое, что и поединок Тайсона против Отто Валлина. Этот бой не имеет значения. Все промоутеры и боксерские организации должны найти общий язык, чтобы все проходило на высшем уровне. Затем мы позаботимся об обязательных претендентах", - сказал он.

Напомним, что ранее Арум анонсировал возвращение Ломаченко в США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боб Арум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...