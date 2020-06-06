Деонтей Уайлдер: Скажите, почему вы до сих пор продолжаете убивать наших братьев и сестер, мы не сделали вам ничего плохого

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) прокомментировал массовые протесты в США, связанные с убийством Джорджа Флойда. Его слова цитирует BoxingScene:

"Дело не в борьбе черных против белых. Сейчас каждый чернокожий выступает против расизма. Вроде до этих дней не было около 400 лет рабства.

Уже в утробе матери мы учимся быть сильными. Линчевания, побои и пытки раскаленным железом - все это было в прошлом, но сегодня им на смену пришли - тюрьма, изнасилования, убийства. Сколько это может продолжаться? Якобы все вдруг забыли Малкольма Икса и Мартина Лютера Кинга. Эрик Гарнер, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, - все эти люди погибли просто за то, что были собой.

Скажите мне, почему вы до сих пор продолжаете убивать наших братьев и сестер? Я не помню времена, когда кто-нибудь из нас сделал вам что-нибудь плохое. Вместо этого мы тяжело работали и пытались заслужить равное отношение к себе. Вы же все злитесь на протесты и бунты? Мы всегда были терпеливы к вам. Но сейчас мы устали молчать" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал о планах Мэнни Пакьяо идти в президенты Филиппин.