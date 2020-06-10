  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Беленюк: Гвоздик, удачи вне спорта
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк: Гвоздик, удачи вне спорта

Бокс
(1 голосов)

Знаменитый борец отреагировал на главную новость дня.

Беленюк: Гвоздик, удачи вне спорта
Новина українською

Накануне экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры в боксе.

"Неожиданно и печально... Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, Чемп", - написал Жан Беленюк в Instagram.

Жан Беленюк также собирался уйти из спорта в 2020 году, но борцу-депутату пришлось пересмотреть свои планы в связи с переносом Олимпийских игр в Токио на следующий год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...