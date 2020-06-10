Беленюк: Гвоздик, удачи вне спорта

Накануне экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры в боксе.

"Неожиданно и печально... Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, Чемп", - написал Жан Беленюк в Instagram.

Жан Беленюк также собирался уйти из спорта в 2020 году, но борцу-депутату пришлось пересмотреть свои планы в связи с переносом Олимпийских игр в Токио на следующий год.