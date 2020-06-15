Промоутер предложил Усику подраться с Уайтом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что обязательные претенденты Александр Усик (17-0, 13 КО) и Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) на титулы WBO и WBC соответственно должны в очном бою выяснить, кому драться с победителем мегафайта между Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Фьюри и Джошуа проведут два боя. Возможно, будет лучше, если Уайт и Усик определят настоящего претендента", - приводит слова Арума talkSPORT.

Усик после возвращения бокса должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Этот поединок станет для Александра вторым с момента перехода в супертяжелый вес.

Ранее президент WBO подтвердил, что победитель боя Джошуа-Фьюри в обязательном порядке должен дать бой Усику.