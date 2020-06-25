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Фьюри: Не уверен, что буду драться с Джошуа

Бокс
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Чемпион WBC поговорил о потенциальном бое с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Фьюри: Не уверен, что буду драться с Джошуа
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою с Джошуа в 2021 году может поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я не уверен, что бой состоится. Я никогда не был убежден в том, что буду драться с Джошуа.

Как я могу быть уверен в этом? Если ему предстоят бои с Пулевым и Усиком, как я могу быть уверен, что он справится с этими поединками без поражения? Как я могу быть уверен, что побью Уайлдера? Он может быть абсолютно молниеносным в одном раунде – и спокойной ночи.

Вот почему я ненавижу говорить о боях, которые еще не подтверждены. Я не могу сказать на 100%, что бой с Джошуа произойдет. Но если мы оба пройдем два следующих боя, тогда я знаю, что поединок состоится", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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