Постол: Главное для меня – стать двукратным чемпионом мира

Постол после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО), который в одном из последних интервью вспоминал не об украинце, а об чемпионе IBF и WBA Джоше Тэйлоре.

"Надеюсь, мы увидимся с Рамиресом в ринге уже в августе. Сейчас многие говорят в духе «когда Рамирес побьет Постола, затем он сразится с Тейлором». Ну, для начала надо побить этого Постола. У меня навалом опыта в профи, я дрался с классными бойцами, и я не против, чтобы победил лучший. Победит меня – отдам ему должное.

Моя нынешняя мотивация – показать, как много людей ошибаются, когда ставят на Хосе Карлоса, и снова стать чемпионом. Конечно, я хочу крупные бои, прибыльные, но это не самое главное. Самое главное для меня — во второй раз стать чемпионом мира", - отметил Постол.