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Фьюри: Победить Уайлдера можем только мы с Усиком

Бокс
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Британец уверен, что украинец может составить ему конкуренцию

Фьюри: Победить Уайлдера можем только мы с Усиком
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри предположил, что победить бывшего обладателя пояса Деонтея Уайлдера могут только два боксёра: он сам и украинец Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, который в 2019 году перешёл в тяжёлый дивизион.

"Деонтей Уайлдер даже сейчас остаётся самым опасным среди действующих тяжеловесов. Он победил бы любого тяжеловеса, кроме меня. А ещё мне кажется, что проблемы бы ему создал Александр Усик.

Есть только два тяжеловеса, с которыми у Уайлдера были бы проблемы. Это я и Александр Усик. Я просто зверь, боец, легенда, линейный чемпион, а Усик — умелый и ловкий леворукий боксёр. Он очень опытный и знает, как действовать против нокаутеров", — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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