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У Ломаченко готовы драться с Лопесом без болельщиков

Бокс
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Но дата боя еще неизвестна.

У Ломаченко готовы драться с Лопесом без болельщиков
Новина українською

Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Лопес уже говорил о том, что готов драться с Ломаченко при пустых трибунах. Теперь и в команде украинца подтвердили согласие на принятие такого сценария.

"Бой без болельщиков? Без разницы. Главное, чтобы Лопес вышел на ринг к Ломаченко", - цитирует ESPN менеджера украинца Эгиса Климаса.

Ожидается, что объединительный бой Ломаченко и Лопеса состоится не ранее сентября в США.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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