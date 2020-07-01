У Ломаченко готовы драться с Лопесом без болельщиков

Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Лопес уже говорил о том, что готов драться с Ломаченко при пустых трибунах. Теперь и в команде украинца подтвердили согласие на принятие такого сценария.

"Бой без болельщиков? Без разницы. Главное, чтобы Лопес вышел на ринг к Ломаченко", - цитирует ESPN менеджера украинца Эгиса Климаса.

Ожидается, что объединительный бой Ломаченко и Лопеса состоится не ранее сентября в США.