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Усик может прекратить сотрудничество с К2 Promotions
Контракт украинца истекает через пару месяцев
Александр Усик может прекратить сотрудничество с К2 Promotions, пишет Telegram-канал Левой-Левой-Правой.
Контракт Усика с К2 истекает в ближайшие пару месяцев, скорее всего, украинец не будет его продлевать.
Напомним, что делами Усика сейчас занимаются две промоутерские компании. Кроме К2, это Matchroom Boxing британского промоутера Эдди Хирна.
Скорее всего Усик останется работать только с Эдди Хирном.
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