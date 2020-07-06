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Когда брат рядом, все под силу: Владимир Кличко вспомнил поединок против Леапаи. Фото

Бокс
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Тот бой был в одни ворота

Когда брат рядом, все под силу: Владимир Кличко вспомнил поединок против Леапаи. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко вспомнил свой бой против австралийца Алекса Леапаи, который состоялся в 2014 году. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Вот фото за кадром, сделанное в 2014 году из боя против Леапаи. Это была очень важная битва на многих уровнях из-за проблем, которые происходили в Украине, и моего брата, который был / находится в середине этого. Я хотел поставить впечатляющее представление, чтобы поднять настроение людям.

Я также очень уважаю Алекса Леапаи. Вы помните эту битву?"

Когда брат рядом, все под силу: Владимир Кличко вспомнил поединок против Леапаи. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее определилась дата боя Ломаченко - Лопес.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Алекс Леапаи
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