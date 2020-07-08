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У Беринчика появился шанс вплотную подобраться к Ломаченко

Бокс
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Но не все зависит от Дениса.

У Беринчика появился шанс вплотную подобраться к Ломаченко
Новина українською

Райан Гарсия (20-0, 17 КО) по решению WBO в бою с Эммануэлем Тагоэ (31-1, 15 КО) должен поспорить за статус обязательного претендента на пояс в легком весе, владельцем которого является Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

В то же время у Гарсии есть более заманчивый путь – по линии WBC американский проспект может подраться с экс-чемпионом Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО).

Если Гарсия проигнорирует WBO, то его место в бою с Тагоэ должен занять украинский чемпион WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Таким образом, в случае победы над Тагоэ Беринчик официально станет обязательным претендентом для Ломаченко, которого до конца года ждет объединительный поединок с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Денис Беринчик
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