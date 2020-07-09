Объявлено название промоутерской компании Александра Усика, представлен первый официальный тизер вечера бокса

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) создал свою промоутерскую компанию. После слухов о собственном промоушене, вышел официальный тизер первого боксерского вечера, в котором компания нашего боксера выступает в роли соорганизаторов.

Название компании: USYK 17 Promotion.

Шоу будет называться Big Boxing Night и состоится 1 августа в Киеве.

Боксеры : Владислав Сиренко, Павел Кроленко, Александр Захожий, Константин Довбыщенко, Андрей Великовский, Руслан Щелев, Петр Иванов, Роман Шкарупа, Виктор Выхрист, Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравора Петросян, Даниэль Лапин.

Официальный тизер: