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Объявлено название промоутерской компании Александра Усика, представлен первый официальный тизер вечера бокса

Бокс
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Довольно оригинальное название

Объявлено название промоутерской компании Александра Усика, представлен первый официальный тизер вечера бокса
UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) создал свою промоутерскую компанию. После слухов о собственном промоушене, вышел официальный тизер первого боксерского вечера, в котором компания нашего боксера выступает в роли соорганизаторов.

Название компании: USYK 17 Promotion.

Шоу будет называться Big Boxing Night и состоится 1 августа в Киеве.

Боксеры: Владислав Сиренко, Павел Кроленко, Александр Захожий, Константин Довбыщенко, Андрей Великовский, Руслан Щелев, Петр Иванов, Роман Шкарупа, Виктор Выхрист, Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравора Петросян, Даниэль Лапин.

Официальный тизер:

Объявлено название промоутерской компании Александра Усика, представлен первый официальный тизер вечера бокса - изображение 1
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В статье: Александр Усик
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