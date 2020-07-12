  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта Дэвис: Ломаченко - Лопес? Хороший бой, мне все равно, кто победит
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта Дэвис: Ломаченко - Лопес? Хороший бой, мне все равно, кто победит

Бокс
(1 голосов)

Комментарий американца

Джервонта Дэвис: Ломаченко - Лопес? Хороший бой, мне все равно, кто победит
UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, "Регулярный" чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) прокомментировал бой Ломаченко - Лопес и в очередной раз похвалил себя. Его слова цитирует EsNews:

"Я видел, как Кэмпбелл дрался с Ломаченко. Будем надеяться, Райан пройдет его. На самом деле, я бы подрался с победителем, кто бы не выиграл.

Ломаченко - Лопес? Хороший бой. Мне все равно, кто победит.

Что будет, если я буду драться с Теофимо Лопесом, Василием Ломаченко, Райаном Гарсией, Девином Хейни? Нокаут. Мне платят за нокауты. Слушай, я новая версия всего. Я - крутизна" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Митрофанов провели утреннюю тренировку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...