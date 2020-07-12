Джервонта Дэвис: Ломаченко - Лопес? Хороший бой, мне все равно, кто победит

Американский боксер, "Регулярный" чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) прокомментировал бой Ломаченко - Лопес и в очередной раз похвалил себя. Его слова цитирует EsNews:

"Я видел, как Кэмпбелл дрался с Ломаченко. Будем надеяться, Райан пройдет его. На самом деле, я бы подрался с победителем, кто бы не выиграл.

Ломаченко - Лопес? Хороший бой. Мне все равно, кто победит.

Что будет, если я буду драться с Теофимо Лопесом, Василием Ломаченко, Райаном Гарсией, Девином Хейни? Нокаут. Мне платят за нокауты. Слушай, я новая версия всего. Я - крутизна" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Митрофанов провели утреннюю тренировку.