Ломаченко и Лопес все еще не получили контракт на бой

Бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) по последним данным должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере не исключил, что Ломаченко и Лопеса ждет очередной перенос.

"Наши источники говорят о том, что несмотря на ранее объявленную дату боя между Ломаченко и Лопесом, ни один из бойцов так до сих пор и не получил контракт на поединок.

По-хорошему переговоры должны начаться в самое ближайшее время. Только так будет надежда на то, что бой действительно состоится 3 октября", - написал Коппинджер.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василий Ломаченко готов драться с Теофимо Лопесом без болельщиков.