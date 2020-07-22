  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ковалев завершит карьеру через два боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ковалев завершит карьеру через два боя

Бокс
(1 голосов)

Боксер анонсировал уход с ринга.

Ковалев завершит карьеру через два боя
Новина українською

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) прояснил свое будущее на странице в Instagram.

"Еще два боя по контракту! Так что доработаю их до победного и хорош. Жду сам с нетерпением выхода в ринг, но Golden Boy Promotions пока не проведет бой Канело – Сондерс, никаких других боев не будет делать", - сказал боксер.

Ковалев в последнем бою в ноябре прошлого года нокаутом проиграл Саулю Альваресу и расстался с титулом WBO в полутяжелом весе.

37-летний россиянин за два последних года дважды оказывался в нокауте. За всю предыдущую карьеру в него только одно досрочное поражение – в 2017-м году в реванше с Андре Уордом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ковалев Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...