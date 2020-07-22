Ковалев завершит карьеру через два боя

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) прояснил свое будущее на странице в Instagram.

"Еще два боя по контракту! Так что доработаю их до победного и хорош. Жду сам с нетерпением выхода в ринг, но Golden Boy Promotions пока не проведет бой Канело – Сондерс, никаких других боев не будет делать", - сказал боксер.

Ковалев в последнем бою в ноябре прошлого года нокаутом проиграл Саулю Альваресу и расстался с титулом WBO в полутяжелом весе.

37-летний россиянин за два последних года дважды оказывался в нокауте. За всю предыдущую карьеру в него только одно досрочное поражение – в 2017-м году в реванше с Андре Уордом.